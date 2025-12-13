Vogelgrippe! Sachsens größter Geflügelzüchter muss 6500 Zuchtgänse töten

Mutzschen - Jetzt hat es auch Sachsens größten Gänsezüchter erwischt: Weil in seinem Bestand mehrere Tiere an Vogelgrippe verendeten, muss Lorenz Eskildsen (61) kurz vor Weihnachten rund 6500 Zuchtgänse töten. Hiobsbotschaft auch aus dem Leipziger Zoo: Dort wurde aus gleichem Grunde der gesamte Pelikan-Bestand getötet .

Der betroffene Stall lag gestern im dichten Nebel. Die 6500 dort lebenden Zuchtgänse müssen alle getötet werden. © Sören Müller

Eigentlich hatte er alles richtig gemacht. Seinen riesigen Gänse-Bestand unterteilte Lorenz Eskildsen schon vor Jahren in sogenannte epidemiologische Einheiten, die untereinander keinen Kontakt haben.

Geschlossene Wintergärten und große Vordächer verhindern, dass die Gänse mit Wildvögeln in Kontakt kommen. Und trotzdem hat es nun auch in einem seiner Ställe eingeschlagen - das Virus der Aviären Influenza, so der Fachbegriff für Vogelgrippe.

"Wir wissen nicht, wie der Verbreitungsweg war - vielleicht war es eine Maus, die sich in den Stall verirrt hat", sagte Eskildsen im Gespräch mit TAG24.

Zuerst hätten drei Tiere tot im Mutzschener Stall gelegen, dann zehn. Da der Schnelltest positiv auf Vogelgrippe anschlug, wurden Proben in die Landesuntersuchungsanstalt geschickt. Das Labor dort bestätigte den Befund.

In Absprache mit dem Veterinäramt des Leipziger Landkreises muss Eskildsen nun den gesamten Stallbestand töten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.