Erster Fall seit 2014: Kind stirbt an Vogelgrippe!

In Kambodscha kam es seit 2014 zum ersten Fall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen an der Vogelgrippe verstarb. Experten zeigen sich beunruhigt über das Virus.

Phnom Penh - In Kambodscha ist nach offiziellen Angaben ein Mädchen an der Vogelgrippe gestorben. Es handele sich um den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Krankheit in dem südostasiatischen Land seit 2014, teilte das Umweltministerium in der Hauptstadt Phnom Penh mit.

Enten schwimmen in einem Teich auf einer Farm im Dorf Snoa außerhalb von Phnom Penh, Kambodscha. In Kambodscha ist nach offiziellen Angaben ein Mädchen an der Vogelgrippe gestorben. © Heng Sinith/AP/dpa Die Elfjährige habe am 16. Februar erste Symptome wie Husten und Halsschmerzen gezeigt, berichtete die Zeitung "Khmer Times" am Freitag. Als sich ihr Zustand verschlechtert habe, sei sie am Dienstag in das nationale Kinderkrankenhaus in Phnom Penh gebracht worden. Dort sei sie am Mittwoch gestorben. Tests hätten ergeben, dass sie mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 infiziert war. Derzeit grassiert die größte jemals dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpasst und dadurch auch dem Menschen gefährlicher werden könnte.

Auch der Vater inzwischen infiziert!

Auf diesem vom kambodschanischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Foto halten Dorfbewohner in der östlichen Provinz Prey Veng Plakate, um auf die Bedrohung durch das H5N1-Virus aufmerksam zu machen. © Cambodia Ministry of Health/AP/dpa Vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hieß es am Freitag, dass bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den aktuellen Seuchenzug zuvor schon ein Todesfall in China im Jahr 2022 erfasst worden sei. Bei diesem Fall und auch in Kambodscha sei aber nicht eindeutig klar, ob tatsächlich die derzeit in Europa und Amerika dominierende H5N1-Variante die Ursache war.

Das Umweltministerium in Phnom Penh teilte weiter mit, dass in der Nähe des Ortes, in dem das Mädchen lebte, besonders viele tote Wildtiere gefunden worden seien. Bei den Tieren seien Proben entnommen worden, die derzeit in einem Labor untersucht würden. Mittlerweile sei beim Vater des Opfers ebenfalls das Virus nachgewiesen worden, hieß es.

Virus-Ausbruch in Spanien beunruhigt Experten!