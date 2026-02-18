Geflügelpest in Betrieb festgestellt: Über 10.000 Tiere betroffen

Erfurt/Sonderhausen - In einem Putenbestand im Kyffhäuserkreis ist die Geflügelpest nachgewiesen worden.

In einem Putenbestand im Kyffhäuserkreis wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Betroffen sind rund 10.500 Tiere, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. Zuvor waren in dem Betrieb erhöhte Tierverluste aufgetreten.

Nach Angaben des Ministeriums verhängte das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt eine Betriebssperre und ließ Proben untersuchen. Dabei wurde am Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte den Befund und differenzierte ihn als hochpathogenes Virus vom Typ H5N1.

Der gesamte Bestand soll unter amtlicher Aufsicht tierschutzgerecht getötet werden. Zudem werden eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern sowie eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb eingerichtet.

Neben dem Kyffhäuserkreis ist auch der Landkreis Sömmerda betroffen. Die genauen Grenzen und die dort geltenden Maßnahmen sollen die zuständigen Behörden per Allgemeinverfügung festlegen.