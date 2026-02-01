Kommt die Vogelgrippe zurück? Experten fürchten neuen Anstieg

Greifswald - Die Vogelgrippe ist aktuell zwar etwas abgeflaut, doch Experten warnen vor einer neuen Welle. Ab Mitte Februar kehren Zugvögel aus ihren Winterquartieren zurück – ein möglicher Brandbeschleuniger für das Infektionsgeschehen.

Wiederkehrende Zugvögel gelten als wichtige Infektionsquelle für das H5N1-Virus. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

"Man wird sehen, ob sich das Geschehen dann noch mal intensiviert", sagt Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald. Zusätzlich bereitet den Behörden die Aufhebung von Wiederbesetzungssperren Sorgen.

In Niedersachsen waren viele Geflügelställe nach Ausbrüchen leer geblieben, nun ziehen wieder Küken ein. Die Bestandsdichte steigt – und damit das Risiko neuer Ausbrüche.

Seit Anfang Oktober registrierte das FLI mehr als 200 Vogelgrippe-Ausbrüche in Haltungen, vor allem im November und Dezember.

Noch immer gibt es drei bis fünf neue Fälle pro Woche, überwiegend nördlich des Mains.