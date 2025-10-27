Wegen Vogelgrippe: Schießen jetzt die Eier-Preise nach oben?

München - Die bayerische Geflügelwirtschaft warnt vor steigenden Eierpreisen als Folge der Vogelgrippe.

Der Landesverband der Bayerischen Geflügelwirtschaft rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Eier-Preise. © 123RF/rawpixel

"Auch bei uns wird es dramatisch sein, und Eierpreise, die sich dann um die Hälfte noch mal erhöhen, die halte ich nicht für ausgeschlossen", sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Bayerischen Geflügelwirtschaft, Robert Schmack, im Bayerischen Rundfunk.

Als Beispiel nannte er eine Packung von zehn Eiern, die dann im Supermarkt nicht mehr um die 2,50 Euro, sondern 3,50 Euro kosten könnte.

Zudem könne es auch zu gewissen Versorgungsengpässen kommen, da es schon jetzt eine hohe Nachfrage nach Geflügelprodukten gebe.

Von leeren Regalen sprach Schmack dabei allerdings nicht – aber es könne so sein, dass nicht mehr in allen Sortimenten alle Produkte vorhanden seien.

Als Gegenmaßnahme nannte Schmack eine bundesweite Stallpflicht. In diesem Punkt ist er sich mit Hans-Peter Goldnick, dem Präsidenten des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft einig.