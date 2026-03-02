Newcastle-Krankheit: Behörden lassen 100.000 Legehennen töten

Erding - Die bayerischen Behörden haben nach dem Ausbruch einer Viruskrankheit auf einer großen Hühnerfarm im Landkreis Erding 100.000 Legehennen töten lassen.

Nach dem Ausbruch einer Viruskrankheit mussten im Landkreis Erding 100.000 Legehennen getötet werden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die bereits am vergangenen Freitag eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen wurden vergrößert, wie das Landratsamt Erding mitteilte.

In der engeren Schutzzone sollen nun sämtliche 120 Bauernhöfe und Betriebe kontrolliert werden, auf denen Hühner gehalten werden. In der größeren Überwachungszone sollen weitere Betriebe kontrolliert werden.

Auf der Hühnerfarm war vergangene Woche die Newcastle-Krankheit festgestellt worden, eine auch als "atypische Geflügelpest" bekannte Virusinfektion, die Hühner und Puten befällt.

Der Erreger ist unter dem Kürzel APMV-1 bekannt. Tritt die Newcastle-Krankheit auf, ist die sogenannte Keulung der Tiere in dem betreffenden Betrieb rechtlich vorgeschrieben.