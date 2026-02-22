Vogelgrippe ausgebrochen: 20.000 Peking-Enten müssen sterben
Von Monika Wendel
Seelow - In einer Mastanlage bei Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland müssen Tausende Peking-Enten getötet werden, wie die Kreisverwaltung mitteilte.
Bereits im Januar war ein Putenmast-Betrieb mit 18.000 Tieren betroffen, im Februar ein weiterer Betrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit 13.500 Tieren.
Für alle Geflügelhalter im Umkreis gelten jetzt wieder strenge Auflagen wie Stallpflicht.
Seit Herbst wurden in Brandenburg 18 Vogelgrippe-Fälle bei Nutzgeflügel registriert - mehr als 250.000 Tiere mussten getötet werden.
Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, verläuft bei vielen Vogel- und Geflügelarten tödlich.
Besonders gefährlich ist das Virus H5N1, das von Wildvögeln in Mastanlagen eingeschleppt werden kann.
