Vogelgrippe ausgebrochen: 20.000 Peking-Enten müssen sterben

Seelow - In einer Mastanlage bei Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland müssen Tausende Peking-Enten getötet werden, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Die Geflügelpest hat sich inzwischen fast über ganz Deutschland ausgebreitet. (Archivfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Bereits im Januar war ein Putenmast-Betrieb mit 18.000 Tieren betroffen, im Februar ein weiterer Betrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit 13.500 Tieren.

Für alle Geflügelhalter im Umkreis gelten jetzt wieder strenge Auflagen wie Stallpflicht.

Seit Herbst wurden in Brandenburg 18 Vogelgrippe-Fälle bei Nutzgeflügel registriert - mehr als 250.000 Tiere mussten getötet werden.