Vogelgrippe in Stuttgart bestätigt: Das müsst Ihr jetzt wissen

Stuttgart - Das hochansteckende Vogelgrippe -Virus ist zurück in Stuttgart . Nachdem eine verendete Graugans im Westen der Stadt gefunden wurde, bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) nun den Verdacht: Es handelt sich um die Variante H5N1.

Bei einer Graugans wurde das Virus nachgewiesen. (Symbolfoto) © Anagramm/Getty Images

Für Menschen und andere Säugetiere gilt das Virus als schwer übertragbar. Dennoch ist für Geflügelhalter und Spaziergänger nun Vorsicht geboten, wie die Landeshauptstadt mitteilte.

Obwohl das Virus für Wildvögel und Geflügel extrem ansteckend ist, erlässt das Amt für öffentliche Ordnung aktuell keine generelle Stallpflicht. Da es sich um einen Einzelfall handelt und die Gänse zu Beginn der Brutzeit sehr standorttreu sind, bleibt den Tieren der Gang ins Freie vorerst erlaubt.

Für die Stuttgarter Geflügelhalter gelten ab sofort verschärfte Sicherheitsvorgaben. Wer seine Tiere bisher noch nicht bei der Stadtverwaltung registriert hat, muss diese Meldung jetzt unverzüglich nachholen.

Ein zentraler Aspekt der Biosicherheit ist dabei die strikte Unterbindung jeglichen Kontakts zwischen Wildvögeln und dem eigenen Geflügel, um das Risiko einer Infektion zu minimieren.

Um eine Verschleppung des Virus zu verhindern, sind ab sofort Desinfektionsmatten an den Stalleingängen sowie die regelmäßige Reinigung aller Gerätschaften vorgeschrieben. Auch ein konsequenter Kleiderwechsel nach der Arbeit bei den Tieren ist jetzt Pflicht, damit das Virus nicht über Kleidung oder Schuhe weitergetragen wird.