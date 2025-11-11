Seuche am Bodensee nachgewiesen: Vogelgrippe breitet sich im Ländle aus

Unteruhldingen - Die Vogelgrippe breitet sich in Südwesten aus: Ein erkrankter toter Schwan ist am Bodensee entdeckt worden.

Ein Schwan am Bodensee war mit dem Influenzavirus infiziert. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Bei dem Kadaver ist das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden, wie das zuständige Landratsamt in Friedrichshafen mitteilte. Der Höckerschwan war demnach bereits Ende Oktober in Unteruhldingen gefunden worden.

Wegen des hohen Aufkommens an Proben habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald den Befund aber erst am 10. November bestätigen können.

Im Bodenseekreis handelt es sich den Angaben zufolge um den ersten aktuell bestätigten Vogelgrippe-Befund bei einem Wildvogel. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus dem Fund derzeit nicht.

Das FLI und das Veterinäramt stufen das Risiko für Geflügelhaltungen und Vogelbestände aber als sehr hoch ein. Halter sollten sich daher an alle Sicherheitsmaßnahmen halten und einen Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindern, hieß es.