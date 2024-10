Todeswelle in Zoos: Vogelgrippe sorgt für Tigersterben

Vietnam - In Vietnam sind Dutzende Zoo-Tiger an den Folgen einer Vogelgrippe-Infektion gestorben. Betroffen waren auch drei Löwen und ein Panther.

In einem anderen Zoo ereignete sich im September ein ähnlicher Vorfall. Dort starben 27 Tiger und drei Löwen innerhalb einer Woche an den Folgen der Erkrankung.

"Der Tod von 47 Tigern, drei Löwen und einem Panther in der My Quynh Safari und dem Vuon Xoai Zoo inmitten des vietnamesischen Vogelgrippeausbruchs ist tragisch und verdeutlicht die Risiken, die mit der Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft verbunden sind", meint Senior Vice President von PETA Jason Baker, in einer Erklärung an "AP".

Vogelgrippe wurde bereits bei einer Vielzahl von Tieren nachgewiesen, darunter Hunde und Katzen, aber auch Seelöwen oder Eisbären. Wissenschaftler fanden heraus, dass eine Infektion bei Katzen das Gehirn angreift und Blutgefäße schädigt.

"Die Ausbeutung von Wildtieren gefährdet auch die menschliche Gesundheit weltweit, da sie die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Pandemie erhöht", warnt Baker.

Bei Menschen sorgte das Virus auf der ganzen Welt schon für Hunderte Todesfälle. Die größte Ansteckungsgefahr besteht bei direktem Kontakt mit infizierten Vögeln.