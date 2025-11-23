 5.603

Vogelgrippe: Erster bekannter H5N5-Infizierter gestorben

Vor rund einer Woche wurde in den USA eine erste Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N5 bei einem Menschen bekannt. Der Erkrankte ist nun gestorben.

Von Simone Hummlon

Olympia - Der weltweit erstmals nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H5N5 infizierte Mensch ist gestorben.

Vor rund einer Woche wurde in den USA eine erste Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N5 bei einem Menschen bekannt. Er ist jetzt tot. (Archivbild)  © Christophe Gateau/dpa

Der Geflügelhalter aus der Region Grays Harbor sei älter gewesen und habe bestehende Vorerkrankungen gehabt, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington in Olympia weiter mit und betonte zugleich: "Das Risiko für die Öffentlichkeit bleibt gering."

Mitte November hatte das Ministerium die Infektion des Geflügelhalters bekanntgegeben. Zuvor war H5N5 nur in Tieren nachgewiesen worden.

Das Virus sei bei keiner anderen beteiligten Personen nachgewiesen worden. Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Übertragung dieses Virus zwischen Menschen. Der gestorbene Mensch sei Anfang November mit Grippesymptomen ins Krankenhaus gekommen.

In seinem Hinterhof habe er Hausgeflügel gehalten, das Kontakt zu Wildvögeln gehabt habe.

Derzeit weltweit größte nachgewiesene Vogelgrippewelle

In deutschen Geflügelhaltungen sind allein in den vergangenen Wochen Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe getötet worden.
In deutschen Geflügelhaltungen sind allein in den vergangenen Wochen Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe getötet worden.  © Julian Stratenschulte/dpa

Auch dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut - dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit - waren vor dem Fall in den USA keine Berichte von Infektionen beim Menschen mit H5N5 bekannt, wie eine Sprecherin Mitte November mitteilte.

Allerdings habe es Infektion bei Tieren auch in Deutschland gegeben. "Unter dem Vorbehalt, dass es ein 2.3.4.4b H5N5 Stamm ist, ist es also zunächst keine wirklich drastische Änderung der Situation", ergänzte sie damals mit Blick auf die Infektion eines Menschen.

Seit 2022 grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Dabei geht es allerdings um das hochpathogene - also besonders krankheitserregende - H5N1-Virus. Es befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.

Gerade wieder ist unter anderem Deutschland besonders betroffen. In deutschen Geflügelhaltungen sind allein in den vergangenen Wochen rund 1,5 Millionen Tiere wegen Vogelgrippe-Nachweisen im Stall getötet worden.

Titelfoto: Bildmontage/Christophe Gateau/dpa, Julian Stratenschulte/dpa

