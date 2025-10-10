Vogelgrippe im Kreis Dingolfing-Landau nachgewiesen

Erlangen - Erstmals in diesem Jahr ist in Bayern ein Fall von Vogelgrippe bekanntgeworden.

Im Landkreis Dingolfing-Landau müssen wegen Vogelgrippe etwa 3000 Gänse getötet werden. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

In einem Gänsemastbetrieb im Landkreis Dingolfing-Landau müssen 3000 Gänse getötet werden, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilte.

"Die aus Gründen des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung notwendige Tötung der Tiere des betroffenen Bestandes wurde eingeleitet", heißt es in einer Mitteilung.

Der Nachweis einer Infizierung war nach Angaben des LGL bei fünf Tieren erbracht worden.

Im Falle einer amtlichen Feststellung des Vorliegens von HPAI (Hochpathogene Aviäre Influenza) durch das Friedrich Loeffler Institut wird um den betroffenen Betrieb gemäß den tierseuchenrechtlichen Vorgaben eine Schutzzone von mindestens drei Kilometern festgelegt.

Darüber hinaus gilt auch eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern.