Seuchen-Alarm in Oberfranken: Dutzende tote Schwäne an Badesee

Michelau in Oberfranken - Mehr als 40 tote Schwäne sind aus einem Badesee im Landkreis Lichtenfels geborgen worden.

Mehrere Wasservögel starben an einem Gewässer in Oberfranken. Bei einem der Tiere wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

Wie das Landratsamt mitteilte, war es an dem Gewässer in Michelau in Oberfranken in den vergangenen beiden Wochen zu einem vermehrten Sterben gekommen. Demnach wurde am 10. Februar bei einem dort gefundenen Höckerschwan die Vogelgrippe durch das Friedrich-Loeffler-Institut nachgewiesen.

Woran die anderen Vögel gestorben sind, wird laut dem Landratsamt noch untersucht.

Spaziergänger werden gebeten, das Ufer nicht zu betreten. Zudem sollten Hunde an der Leine geführt werden. Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu vermeiden, sollten Tierhalter erhöhte Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Die Vogelgrippe breitet sich den Angaben des Landratsamts zufolge derzeit verstärkt unter Wild- und Wasservögeln wie dem Schwan aus. Das erkläre sich durch eine Kombination an Faktoren: Die Tiere seien von der Kälte geschwächt und damit anfälliger für Infektionen.

Die zugefrorenen Seen erschwerten die Suche nach Nahrung, zudem schlössen sich die Tiere zu Gruppen zusammen.