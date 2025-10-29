Vogelgrippe: Stadt Magdeburg verhängt Stallpflicht

Magdeburg - Wegen der Vogelgrippe wurde nun auch in Magdeburg eine Stallpflicht verhängt.

Vögel in Magdeburg müssen ab sofort im Stall bleiben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Wildvogel sei das Aviäre Influenzavirus nachgewiesen worden, teilte die Stadt mit. Zum Schutz gegen die Geflügelpest sei deshalb bis auf Widerruf für das gesamte Stadtgebiet eine Allgemeinverfügung erlassen worden.

Schon in anderen Regionen des Landes gelten für die Haltung von Geflügel derzeit besondere Regeln.

Wie in anderen Städten und Landkreisen sind Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und Tauben nun demnach auch in Magdeburg verboten.

In der vergangenen Woche hatte unter anderem die Stadt Dessau eine solche Verfügung erlassen, nachdem auch dort der Verdacht auf Geflügelpest aufgekommen war.