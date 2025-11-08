Angst in Zwickau! Händler fürchten sich vor VW-Aus: "Trifft alle Branchen"

Zwickau - Große Zukunftsängste in Zwickau ! Das drohende Aus des VW-Werks ist DAS Thema in der Region: Nicht nur Mitarbeiter zittern, auch Handel, Restaurants und Co. sind in Sorge. Sollte das Werk schließen, droht eine wirtschaftliche Katastrophe.

Die Sorge vor einem möglichen VW-Aus in Zwickau geht längst über das Werk hinaus. © DPA

"Wir haben seit über 125 Jahren Automobilbau in Zwickau - die Wiege des Audi liegt hier. Die ganze Region lebt von Volkswagen aktuell", sagt VW-Betriebsrat Mike Rösler in einer ZDF-Reportage. Er legt den Fokus nicht nur auf die 8000 bis 9000 VW-Mitarbeiter, auch mindestens 50.000 Zulieferer würden ein Volkswagen-Aus massiv spüren.



"Es wäre eine Katastrophe, wenn hier kein VW-Modell oder ein Modell der VW-Gruppe mehr gebaut werden würde. Das wäre der Genickbruch", macht der Betriebsrat deutlich.

Fakt ist: Das Werk ist ein wahrer Wirtschafts-Motor für die Region. Sollte dieser wegfallen, spürt das die ganze Stadt. Miriam Günl betreibt ein Sportgeschäft in Zwickau - auch sie spricht von einer Katastrophe, sollte das Werk dichtmachen.

"Es trifft ja nicht nur VW - es trifft auch alle Zulieferer, aber auch den Handel, die Gastronomie, die Dienstleister", sagt sie. Zusätzlich würde es eine Kettenreaktion geben - weniger Einnahmen führen unweigerlich auch zu weniger Gewerbesteuer. Heißt im Klartext: Die Stadt muss den Gürtel noch enger schnallen!



Das könnte zu höheren Kosten führen - unter anderem bei Eintrittsgeldern für städtische Frei- und Hallenbäder. "Wenn das Leben für die Menschen in Zwickau teurer wird, haben wir für alle ein Problem", so Günl. Die Folge: Es wird weniger konsumiert - Sportartikel, Restaurantbesuche, Dienstleistungen. "Das trifft dann schon alle Branchen", prognostiziert die Sportgeschäfts-Chefin.