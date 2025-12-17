Nach über drei Jahren Bau: Hier öffnet VW erste Batteriefabrik

Wolfsburg - Der Volkswagen -Konzern eröffnet heute in Salzgitter ( Niedersachsen ) seine erste Batteriezellfabrik.

VW eröffnet seine erste Batteriezellfabrik. © Julian Stratenschulte/dpa

Nach fast dreieinhalb Jahren Bauzeit läuft bei der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion an.

Produziert wird hier künftig die neue Einheitszelle des Konzerns, die im kommenden Jahr erstmals bei den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval zum Einsatz kommen soll.

Salzgitter ist der erste Standort der VW-Batterietochter. An der Zellfabrik auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden.