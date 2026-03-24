Brandgefahr! VW ruft über 100.000 Autos zurück

Wolfsburg - Achtung VW -Fahrer! Rund 100.000 Elektroautos vom Wolfsburger Autobauer werden derzeit zurückgerufen.

Über 100.000 Elektroautos von VW werden zurückgerufen. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, gilt der Rückruf weltweit und betrifft konkret 74.579 Autos der VW-Reihen ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz und ID.Buzz Cargo sowie 19.452 Exemplare des Cupra Born.

Je nach Modell wurden die betroffenen Fahrzeuge im Zeitraum vom 7. Februar 2022 bis 23. August 2024 in den VW-Werken in Zwickau oder Hannover produziert.

Module in der Hochvoltbatterie würden nicht den Standards entsprechen, wodurch akute Brandgefahr bestünde, so das KBA.

Da es sich bei den Batterien um zugekaufte Teile handelt, die dann nur in den VW-Autos verbaut wurden, ist noch unklar, was genau fehlerhaft ist.

Bislang ist glücklicherweise kein Fall von Personen- oder Sachschaden im Zusammenhang mit den Fehlern bekannt.