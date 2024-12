Fünfte VW-Tarifrunde: IG Metall drängt auf Einigung vor Weihnachten!

Die IG Metall fordert dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter. "Eine gute Lösung ist nur eine, welche Perspektiven für alle Standorte und die Beschäftigten in den Regionen schafft", bekräftigte Gröger. Dauerhafte Einschnitte beim Monatslohn lehnt die Gewerkschaft ab.

Nach der vierten Verhandlungsrunde am vergangenen Montag hatten beide Seiten erstmals von konstruktiven Gesprächen berichtet. Inhaltlich liege man aber noch weiter auseinander. Anders als bei den vorigen drei Runden treffen sich beide Seiten dieses Mal nicht in Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover.

Die Verhandlungen am Stammsitz waren zuletzt von Protesten und Warnstreiks begleitet worden.