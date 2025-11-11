Gewinn um die Hälfte eingebrochen: Wird Porsche zur Belastung für VW-Konzern?

Stuttgart - Die VW -Dachgesellschaft bekommt die Schwäche bei ihren Kernbeteiligungen deutlich zu spüren. Von Januar bis September brach das Konzernergebnis nach Steuern um die Hälfte auf 1,24 Milliarden Euro ein, wie das Porsche SE mitteilte.

Die Absatzflaute in China und das Verbrenner-Comeback machten dem Konzern zu schaffen. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Stuttgarter sind vorwiegend am Volkswagen-Konzern und dem Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG beteiligt. Insbesondere bei dem Hersteller mit dem Familiennamen kosten im laufenden Jahr unter anderem die strategische Kehrtwende bei Elektroautos sowie die Schwäche im Chinageschäft sehr viel Geld.

In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile an den Unternehmen und investieren auch in weitere Bereiche.

Zuletzt hatten sie angekündigt, auch stärker vom Verteidigungs- und Sicherheitssektor profitieren zu wollen.

Bei den um Sondereffekten bereinigten Ergebnissen stand in den ersten neun Monaten bei der Porsche SE ein Gewinn von 1,59 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Dabei sind vor allem Wertberichtigungen der Beteiligungen ausgeklammert.