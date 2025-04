Nächstes VW-Drama: Wurde bei Arbeitsverträgen gepfuscht?

Wolfsburg - Volkswagen muss Hunderte Mitarbeiter, deren Vertrag eigentlich Mitte April auslaufen sollte, womöglich in eine unbefristete Festanstellung übernehmen.

Volkswagen muss nun Hunderte Arbeitsverträge von Beschäftigten im Werk Wolfsburg neu prüfen. © Julian Stratenschulte/dpa

"Volkswagen überprüft die Wirksamkeit des Auslaufs der Arbeitsverträge von rund 370 befristet Beschäftigten im Werk Wolfsburg", bestätigte eine Sprecherin des Konzerns auf Anfrage. "Ziel ist es, schnellstmöglich Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen."

Hintergrund sind laut Betriebsrat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Befristung. Das sei aber erst jetzt aufgefallen, nachdem VW den Mitarbeitern bereits per Brief mitgeteilt hatte, dass ihr Vertrag definitiv Mitte April ende.

"Es bestehen bereits jetzt erhebliche Zweifel an der Annahme, dass überhaupt noch eine Befristung vorliegt", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo (50).

Zwar laufe die Prüfung noch. Doch, so hieß es beim Betriebsrat: Nach derzeitigem Stand sehe es so aus, dass 2024 keine erneute Befristung zustande gekommen sei.