Schließungspläne für Zwickauer Werk: SPD übt scharfe Kritik an VW-Spitze

Zwickau/Dresden - Die sächsische SPD übt wegen der drohenden Schließung des VW-Werkes in Zwickau harsche Kritik an der Konzernspitze. Die Pläne von VW-Chef Oliver Blume (58) zeugten von Verantwortungslosigkeit.

Die Mitarbeiter von VW protestieren gegen die Sparpläne des Konzerns und die drohende Schließung des Zwickauer Werks. © Jan Woitas/dpa

"Wenn die einzige Vision eines deutschen Top-Managers ist, Werke in Deutschland zu schließen, um die Produktion an billigere Standorte zu verlagern, dann ist er vielleicht kein Top-Manager, sondern ein Missmanager", erklärte SPD-Chef Henning Homann (46). Er ist auch Sprecher für Wirtschaft und Arbeit in der SPD-Landtagsfraktion.

"Die Menschen am Band, die seit Jahrzehnten die Rendite des Konzerns erwirtschaften, dafür büßen zu lassen, dass auf der Chefebene seit Jahren Planlosigkeit herrscht, ist unverantwortlich", betonte Homann.

Sachsen werde "mit allen Mitteln" für das Werk in Zwickau kämpfen. "Es geht um mehr als Arbeitsplätze. Eine Schließung des Werks in Zwickau wäre der Rückzug des Volkswagenkonzerns aus Ostdeutschland. Das wäre ein fatales Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland."

VW hatte am Donnerstag nach der Sitzung seines Aufsichtsrates zu möglichen Einsparungen weiter keine Angaben zu möglichen Werksschließungen und Stellenabbau gemacht.