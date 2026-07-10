10.07.2026 06:22 VW-Werk vor dem Aus? CDU-Mann sicher: Dann baut ein anderes Unternehmen in Zwickau Autos

Das Zwickauer VW-Werk könnte 2031 dichtmachen. Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber sieht dennoch eine Zukunft für den Autobau.

Von Fabian Windrich

Zwickau - Es eine Hiobsbotschaft für die ganze Region: Das Zwickauer VW-Werk steht offenbar vor dem Aus. Schon 2031 könnte Schluss sein. Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber (47, CDU) zeigt sich betroffen - ist aber überzeugt, dass in Zwickau auch ohne VW weiter Autos gebaut werden.

Ein mögliches VW-Aus dürfe nicht das Ende des Automobilbaus in Zwickau sein, sagt Carsten Körber (47, CDU). © Markus Lenhardt/dpa "Die Berichte über eine mögliche Schließung des VW-Werks in Zwickau sind ein schwerer Schlag für die Beschäftigten, ihre Familien und für unsere gesamte Region", sagt der CDU-Politiker.



Der Autobau prägt die Stadt seit mehr als 120 Jahren. "Namen wie Horch, Audi, Trabant und Volkswagen stehen nicht nur für Industriegeschichte, sondern für die Identität einer ganzen Region", so Körber.



Auch er hofft, dass Volkswagen den Standort Zwickau erhält. Denn die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Allerdings sieht es für das VW-Werk in Zwickau düster aus - Laut "Spiegel" plant Wolfsburg die Schließung für 2031.



Doch selbst wenn es so kommt, sagt CDU-Politiker Körber, dürfe das nicht das Ende des Automobilbaus in Zwickau sein: "Ich bin überzeugt: Auch künftig werden in Zwickau Autos gebaut - dann eben von einem anderen Unternehmen."

Für das VW-Werk in Zwickau sieht es düster aus - laut Medienberichten könnte 2031 die Schließung drohen. © Jan Woitas/dpa

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