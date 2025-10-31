Stellenabbau bei VW in Sachsen geplant: Masterplan gegen die "alarmierende Lage"

Dresden/Zwickau - Sachsen wird mit einem Masterplan die Transformation der Wirtschaft in der Automobil geprägten Region Südwestsachsen aktiv begleiten. Die Oppositionsparteien im Landtag machen dabei aber unterschiedliche Forderungen auf.

Der Volkswagenkonzern plant Stellenstreichungen in seinem Werk in Mosel. © imago images/Eibner

"Die Minderheitskoalition muss dafür sorgen, dass die Infrastrukturmittel aus dem Sondervermögen nicht einfach versickern, sondern strategisch für die Region ausgegeben werden", sagt Wolfram Günther (50, Grüne). Er fordert Transparenz bei der Ausschüttung von Fördermillionen.

Substanz statt Symbolpolitik mahnt der Zwickauer Bernd Rudolph (63, BSW) an. Er nennt, die wirtschaftliche Lage in Südwestsachsen "alarmierend". Mit der steigenden Arbeitslosigkeit wachsen die Zukunftsängste. Er warnt davor, die Rüstungsindustrie als vermeintlichen Wachstumsmotor zu betrachten.

Rudolph: "Wer jetzt auf Panzer statt Perspektiven setzt, verspielt die Zukunft der Region. Wir brauchen Investitionen in Forschung, Bildung, Kreislaufwirtschaft und intelligente Infrastruktur – nicht in kurzfristige Rüstungsrenditen."

Matthias Berger (56, Freie Wähler) sagt: "Die Fördermittel dürfen nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet werden." Er warnt davor, dass die Aufmerksamkeit für Südwestsachsen andere Regionen benachteiligt.