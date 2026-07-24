Tausende Jobs auf dem Prüfstand: VW-Gewinn bricht um ein Drittel ein

Wolfsburg - Schwierige Zeiten für Volkswagen. Besonders in China setzen dem Konzern aktuell schwache Verkäufe weiter zu: Der Gewinn ist im zweiten Quartal erneut kräftig gesunken.

Oliver Blume (58), Vorstandsvorsitzender von VW, spricht vor Journalisten. Volkswagen will seine Strategie in China anpassen. © Johannes Neudecker/dpa

In den Monaten April bis Juni ging das Konzernergebnis nach Steuern um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück, wie Europas größter Autobauer in Wolfsburg mitteilte.

Im zweiten Quartal 2025 hatte VW unterm Strich noch 2,29 Milliarden Euro verdient. Das waren damals bereits 36 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Zudem wurde der Umsatzausblick für das Gesamtjahr gekappt. Statt einem Umsatzplus von bis zu 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet VW-Chef Oliver Blume (58) nun 2026 im besten Fall nur noch eine stabile Entwicklung.

Es könnten aber auch bis zu 3 Prozent weniger Erlös werden, wie der Dax-Konzern mitteilte.