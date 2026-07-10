Drohende Schließung von Zwickauer VW-Werk: IG Metall schaltet in den Angriffsmodus

Eine Schließung des Zwickauer VW-Werks hätte Auswirkungen auf die ganze Region. © Jan Woitas/dpa

"Die Proteste in dieser Woche waren erst der Anfang, wenn das Management in Wolfsburg tatsächlich das Werk in Zwickau dichtmachen möchte", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Jan Otto. Man werde gemeinsam mit den Belegschaften jeden Standort verteidigen. Neben Zwickau ist VW mit dem Motorenwerk in Chemnitz und der Gläsernen Manufaktur in Dresden im Freistaat präsent.

"Die Leute sind sehr wütend, die Leute sind frustriert durch die Dauer des Konflikts. Ständig wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben (...)", sagte Stefan Ehly, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Dresden-Riesa.

Der Zwickauer Betriebsratsvorsitzende Mario Albert sprach von einem Schlag ins Gesicht der Kollegen. "Wer unsere Arbeitsplätze und unseren Standort attackiert, greift tausende Menschen, eine ganze Stadt und eine ganze Region an. Mit diesen Plänen treibt das VW-Management ganz Westsachsen in den Niedergang."

Thomas Knabel von der IG Metall Zwickau ging auch auf Spekulationen ein, Zwickau könnte Teil eines Joint Ventures mit einem chinesischen Partner oder gänzlich von einem Unternehmen aus China übernommen werden. Er nehme das vor allem als mediale Diskussion wahr. Er habe noch keinen im VW-Konzern erlebt, der mit der IG Metall über diese Fragen reden wollte.

Die Kollegen in Zwickau seien Automobilbauer, Zwickau müsse auch in Zukunft ein Automobilstandort sein. Knabel forderte VW-Konzernchef Oliver Blume auf, persönlich nach Zwickau zu kommen und das Konzept zu erklären.