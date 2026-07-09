Vor der VW-Aufsichtsratssitzung: Hunderte Menschen protestieren gegen Sparplan

Wolfsburg - Vor dem Beginn der Aufsichtsratssitzung zu möglichen Einschnitten beim VW-Konzern haben Beschäftigte in Wolfsburg ( Niedersachsen ) lautstark protestiert.

VW plant weltweit bis zu 100.000 Stellen zu streichen. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Mehrere Hinter Beschäftigte zogen mit Tröten und Sirene vor das Vorstandshochhaus, wo das Gremium um 15.30 Uhr zusammenkommen soll.

Angeführt wurde der kleine Demonstrationszug von der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner (58) und Betriebsratschefin Daniela Cavallo (51), die dem Gremium beide angehören.

"Vereint für unsere Zukunft kämpfen", stand auf einem Transparent.

Dass vier Werke geschlossen werden, das werde die IG Metall nicht mitmachen, sagte Benner in ihrer kurzen Rede. "Das werden wir nicht akzeptieren."