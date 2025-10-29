VW-Dieselskandal: Neues Großverfahren startet im November

Braunschweig - Nach dem ersten Urteil mit langen Haftstrafen geht die Aufarbeitung des VW -Dieselskandals mit einem weiteren Mammutverfahren weiter.

In Bezug auf den Dieselskandal müssen sich vor dem Landgericht Braunschweig fünf ehemalige Mitarbeiter verantworten. (Archivfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Am 17. November beginnt in Braunschweig ein weiteres Verfahren gegen fünf Angeklagte, wie das Landgericht Braunschweig mitteilte. Für das Verfahren wurden mehr als 100 Verhandlungstage bis Ende 2026 angesetzt.

Bei den Beschuldigten handle es sich um fünf zum Teil ehemalige Mitarbeiter von VW, denen gewerbsmäßiger Betrug und andere Straftaten vorgeworfen würden.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft ihnen den Angaben zufolge vor, als VW-Führungskräfte dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass Behörden und Kunden in Europa und den USA jahrelang über die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen getäuscht worden seien.

Im September 2015 war herausgekommen, dass VW statt des Einsatzes teurerer Abgastechnik die Messwerte mithilfe versteckter Software-Codes fälschte.

Diese sorgten dafür, dass bei Tests voll gereinigt wurde, im Straßenbetrieb jedoch ein Vielfaches der Emissionen auftrat. Die nun relevanten Vorwürfe reichen laut Gericht zurück bis in das Jahr 2006.