VW-Mitarbeiter bekommen Prämie ungekürzt - zum letzten Mal!

Wolfsburg - Trotz des Sparkurses bei Volkswagen können die 120.000 Mitarbeiter in Deutschland in diesem Jahr noch einmal mit einer ungekürzten Prämie rechnen.

VW-Mitarbeiter können auch in diesem Jahr mit ihrer Prämie rechnen... © Julian Stratenschulte/dpa

Nach der Bilanzvorlage an diesem Dienstag soll auch dessen Höhe feststehen. In den vergangenen Jahren waren es stets mehrere Tausend Euro, die an jeden Mitarbeiter ausgeschüttet wurden.

Zwar hatten sich IG Metall und Unternehmen kurz vor Weihnachten darauf geeinigt, im Rahmen des Sparkurses auch die Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter zeitweise auf Eis zu legen.

Das gilt nach Angaben des Betriebsrates aber erst ab 2026. In diesem Jahr gebe es die Zahlung noch einmal ungekürzt, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo im Februar bei der Betriebsversammlung.

Wie hoch die Zahlung ausfällt, ist aber noch offen. Das hängt auch vom Gewinn im Vorjahr ab, den der Konzern am 11. März bekanntgeben will.

Europas größter Autobauer mit Sitz in Niedersachsen hatte seine Prognose für 2024 mehrmals nach unten geschraubt und rechnete zuletzt noch mit 18 Milliarden Euro operativem Gewinn.