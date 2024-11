VW-Sachsen-Chef will bei Produktion künftig auf KI setzen

Dagegen gibt es großen Widerstand der Belegschaften auch in Sachsen . Hier hat Volkswagen rund 12.000 Beschäftigte an drei Standorten: Zwickau , Chemnitz und Dresden.

Der Volkswagen-Konzern plant angesichts hoher Produktionskosten in Deutschland einen harten Sparkurs. Dazu will der Autobauer die Tariflöhne um zehn Prozent senken. Laut Betriebsrat plant die Unternehmensführung zudem, mindestens drei Werke zu schließen und an den übrigen Standorten die Kapazität zu verringern.

IHK-Präsident Max Jankowsky (31) fordert Klarheit: Wie geht's mit den VW-Standorten in Sachsen weiter? © Uwe Meinhold

Der Präsident der IHK Chemnitz Max Jankowsky (31) forderte Volkswagen auf, rasch Klarheit zur Zukunft der einzelnen Standorte zu schaffen. Das aktuelle Informationsvakuum schade sehr.

Einerseits gehe bei den Beschäftigten große Angst um, andererseits würden Planungen von Zulieferern erschwert, erklärte Jankowsky. Es dürfe nicht sein, dass VW-Beschäftigte am Jahresende mit ihrer Familie Weihnachten feierten, ohne zu wissen, wie es für sie weitergehe.

Deswegen brauche es eine klare Ansage der Unternehmensführung in Wolfsburg. "Dabei muss nach Kennzahlen entschieden werden, nicht nach Postleitzahlen."

Die beiden großen Standorte von Volkswagen in Sachsen - die Autofabrik in Zwickau und das Motorenwerk in Chemnitz - sieht Jankowsky innerhalb des Unternehmens an sich sehr gut aufgestellt.