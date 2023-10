Mehr als 100 Waffen bei Mann im Landkreis Passau beschlagnahmt

Die Kripo ermittelt nun wegen illegalen Waffenbesitzes gegen den 43-Jährigen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Darunter sei eine Vielzahl an Schusswaffen und Messern gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Waffen hatten die Beamten laut einer Polizeisprecherin am vergangenen Freitag in Rotthalmünster gefunden, nachdem sie in einem anderen Verfahren einen Hinweis bekommen hatten.

Nun prüfe das Bayerische Landeskriminalamt, inwiefern die Waffen strafrechtlich relevant seien. Einen Waffenschein habe der 43 Jahre alte Verdächtige nicht vorzeigen können.