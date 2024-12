Bei falscher Entsorgung drohen Geldstrafen: Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Leipzig - An Weihnachten kommt eine Menge Holz zusammen: Immerhin werden in Deutschland vor dem Fest üblicherweise bis zu 30 Millionen Bäume jährlich verkauft. Doch wohin mit dem Weihnachtsbaum nach den Feiertagen? Einige Entsorgungstipps:

Für dem Entsorgen gilt: Weihnachtsbaum abschmücken. (Symbolbild) © DPA

Muss der Weihnachtsbaum komplett abgeschmückt werden?

Auf jeden Fall. Von Kugeln und Lametta muss der Baum gründlich befreit werden. Zwar verzichten die meisten inzwischen auf bleihaltiges Lametta - doch wenn nicht, muss das laut Umweltbundesamt als Sonderabfall entsorgt werden.

Geraten die Glitzerfäden mit den Weihnachtsbäumen in Kompostier- oder Verbrennungsanlagen, wird dadurch das giftige Blei in der Umwelt verteilt.

Wo kann ich meinen Baum entsorgen?

Am einfachsten ist es, den Baum vom örtlichen Abfallentsorger abholen zu lassen. In vielen Städten und Gemeinden werden nach Weihnachten und Silvester bis in den Januar hinein die Weihnachtsbäume entsorgt. In vielen Fällen können die ausgedienten Bäume zur braunen Biotonne oder zur Restmülltonne gestellt werden, dann müssen sie aber teilweise eingekürzt werden.

Viele Kommunen richten zudem spezielle Sammelstellen ein oder stellen Container auf. Teils nehmen auch Wertstoffhöfe und Grünabfallsammelstellen die ausrangierten Bäume an. Über die Entsorgungstermine informieren sich Verbraucher am besten bei den Abfallbetrieben, in den Amtsblättern oder auf den Webseiten der Kommunen.