Euch fällt die Decke auf den Kopf? Das können Familien in Stuttgart unternehmen!

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Weihnachtsessen Kochen, Christbaum schmücken und Familie bespaßen: Zwischen den Jahren sehnen sich viele nach einem kleinen Tapetenwechsel! Wenn Ihr auf der Suche nach Ausflugsempfehlungen für die ganze Familie seid, haben wir hier einige in und um Stuttgart für Euch zusammengestellt.

Theater für Groß und Klein

Einer der beliebtesten Disney-Filme überhaupt kommt auf die Bühne des Stage Apollo Theaters in Stuttgart. © Bernd Weißbrod/dpa Theater- und Musicalbesuche regen insbesondere zur Weihnachtszeit zum Träumen an. In fantasievollen Stücken können sich Kinder und Erwachsene begeistern lassen und in Erinnerungen schwelgen. Im Stage Apollo Theater wird am 26. Dezember wieder gesungen und performt. Der Disney-Klassiker "DIE EISKÖNIGIN" zeigt die rührende Geschichte um Anna und Elsa. Jeweils um 14.30 sowie um 19 Uhr sorgen eindrucksvolle Bühnen- und Lichteffekte sowie atemberaubende Choreografien für eine unvergessliche Musical-Erfahrung. Auch für den 27. (18.30 Uhr) und 28. Dezember (14.30 Uhr/19 Uhr) können noch Tickets ergattert werden. Weihnachten Langweilige Feiertage? Das können Paare in Stuttgart unternehmen! Das Musical "TARZAN" neigt sich in Stuttgart dem Ende zu. Ihr habt zum letzten Mal die Chance, den Disney-Hit im Stage Palladium Theater live zu erleben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag um jeweils 14.30 und 19 Uhr sowie am 27. Dezember um 19.30 Uhr könnt Ihr Tarzan über die Bühne schwingen sehen. Tickets müssen online erworben werden. Im Galli Theater in Backnang kommen am 27. Dezember (20 Uhr) Komödienliebhaber nicht zu kurz. Das Stück "EHEKRACHER" dreht sich rund um den "Ehealltag bei Familie Wutz", dabei geraten die Mitglieder nicht nur einmal aneinander. Auch für märchenbegeisterte Kinder und Erwachsene ist am Folgetag etwas mit dabei. Eines der bekanntesten Märchen erzählt die Geschichte der Müllerstochter, die die Hilfe vom arglistigen Rumpelstilzchen in Anspruch nimmt. Das Theater "RUMPELSTILZCHEN" für die ganze Familie beginnt um 16 Uhr. Tickets erhaltet Ihr online oder vor Ort.

Indoor-Parks bieten auch zu Weihnachten die Möglichkeit, ordentlich herumzutollen. (Symbolbild) © 123rf/yourapechkin

Austoben im Indoor-Park

Insbesondere mit Kindern werden die Feiertage auch bei Schmuddel-Wetter nicht ausschließlich in den eigenen vier Wänden verbracht. Da muss häufig ein wenig Action her! Im Indoor-Park Tobidu in Fellbach bei Stuttgart gibt es diese zur Genüge. Der Park öffnet am 26. und 27. Dezember von 14 bis 19 Uhr seine Tore. Am Wochenende könnt Ihr von 10 bis 14.30 Uhr oder ab 15 bis 19 Uhr rein. Tickets könnt Ihr bereits online oder vor Ort erwerben. Auch im Sensapolis-Park in Sindelfingen kam vom 26. bis 29. Dezember von 12 bis 18.30 Uhr getobt und gespielt werden. Eintrittskarten gibt's am Empfang.

Sterne im Planetarium Stuttgart bestaunen

Die Sternwelt, die im Planetarium zu betrachten ist, begeistert Groß und Klein. © Hendrik Schmidt/dpa Für einen Tag nach den Sternen greifen? Das könnt Ihr im Planetarium in Stuttgart zumindest annähernd erreichen. Auch zwischen den Jahren erwarten Euch hier beeindruckende Veranstaltungen für Groß und Klein. Nach der erfolgreichen Stuttgart-Premiere im vergangenen Jahr findet am 26. und 29. Dezember um 18 Uhr sowie am 27. Dezember um 20 Uhr wieder einer der erfolgreichsten Fulldome-Musikshows aller Zeiten statt. Bei "Queen - Heaven" singen und tanzen Freddie Mercury (†45) und Band über die 360-Grad-Kuppel des Planetariums. Auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz. Kinder ab vier Jahren können bei "DER STERN VON BETHLEHEM" am 26. Dezember (13.30 und 15 Uhr), am 27. Dezember (10 Uhr) sowie am 28. Dezember (15 Uhr) in die Geschichte vom Weihnachtsstern eintauchen. Hierbei hat es den Anschein, als säßen die Besucher inmitten eines riesigen, animierten Bilderbuches und werden selbst Teil der Geschichte. Weihnachten 18 Kleider, 18 Jahre Liebe: Die rührende Tradition eines Vaters für seine Tochter Ganz im Zeichen der Wissenschaft haben Kinder ab 12 Jahren am zweiten Weihnachtsfeiertag (16.30 Uhr), am 27. Dezember (17 Uhr) sowie am Folgetag (16.30 Uhr) die Möglichkeit, über eine wissenschaftliche Erklärung für den Bethlehem-Stern zu rätseln. Die Veranstaltung "DER WEIHNACHTSSTERN - EIN HIMMLISCHES ZEICHEN?" ist für Jugendliche der Mittel- oder Oberstufe geeignet. Weitere Informationen zu Veranstaltungen sowie Eintrittskarten findet Ihr online.

Rollschuhfahren im Winterland

Lust auf Bewegung? Dann kommt zum Stuttgarter Schlossplatz! Die festlich erleuchtete Rollschuhbahn im Winterland bietet viel Platz, um gemeinsam mit der Familie fröhliche Runden zu drehen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag könnt Ihr zwischen 11 und 18 Uhr loslegen. Vom 27. bis 30. Dezember schließt die Bahn erst um 21 Uhr. Wenn der große Hunger kommt, wartet im Schlemmerdorf eine Auswahl an leckeren Speisen und Getränken. Rollschuhe könnt Ihr ausleihen und auch die Tickets gibt es direkt am Eingang. Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein!

Bei einem Besuch in der Wilhelma kommt eine magische Weihnachtsstimmung auf. © Bernd Weißbrod/dpa

Funkelnde Lichter in Stuttgart