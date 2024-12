Frau hat an Heiligabend die Polizei vor der Tür: Botschaft der Beamten rührt zu Tränen

Offenbach am Main - Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Zusammenseins. Damit einher geht bekanntermaßen auch das Verteilen von Geschenken. Eine Frau aus Südhessen bekam pünktlich zum Heiligabend jedoch eine Überraschung, die für kein Geld der Welt erworben werden kann.

Die Beamten überbrachten der Frau die freudige Weihnachtsnachricht. (Symbolfoto) © Montage: Swen Pförtner/DPA, 123RF/dmitryag

Das Geschenk in Form einer freudigen Überraschung überbrachte dabei ausgerechnet die Polizei, wie ein Sprecher berichtete. Abgespielt hat sich das Ganze in Offenbach am Main, der Nachbarstadt Frankfurts.

Das Personal der dortigen Klinik versuchte bereits seit Stunden eine in Offenbach lebende Frau zu erreichen und sie über eine lebensverändernde Situation in Kenntnis zu setzen. Denn passend zum Weihnachtsfest sollte die Patientin über eine verfügbare Spenderniere informiert werden, die die Frau dringend benötigte.

Kurzerhand wandten sich die Krankenhausmitarbeiter an die Polizei in Offenbach, die umgehend eine Streife entsandte, um die junge Frau persönlich an ihrer Wohnanschrift anzutreffen. Der Plan ging auf, die noch Ahnungslose öffnete den Beamten die Tür.

Und kaum war die wichtige Botschaft übermittelt, waren laut Angaben der Ordnungshüter nicht nur die Jubelschreie groß, sondern flossen zudem auch reichlich Tränen.