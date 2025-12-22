Lebten ohne Wasser und Strom: Fall um Kinder der Waldfamilie löst Welle der Empörung aus

Rom - Das Schicksal einer fünfköpfigen Familie, die in den Abruzzen abgeschieden in einem Steinhaus ohne fließend Wasser und Strom lebte, bewegt viele Menschen in Italien . Die sogenannte Waldfamilie, über die das Land seit Wochen debattiert, kann Weihnachten wohl nicht zusammen daheim im Wald feiern.

Itlaiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini (52) nennt die Entscheidung der Richter, die Kinder in ein Heim zu stecken, eine "Schande". © Antonio Calanni/AP/dpa

Die Behörden hatten dem britisch-australischen Elternpaar angesichts der Lebensumstände im November das Sorgerecht für die drei Kinder vorübergehend entzogen und das achtjährige Mädchen und zwei sechsjährige Zwillingsgeschwister vorläufig in einem Heim untergebracht.

Zuletzt scheiterten die Eltern vor dem Berufungsgericht mit ihrem Einspruch gegen diesen Beschluss des Jugendgerichts von L'Aquila.

Das verschärfte die Debatte erneut - der Fall wird zum Politikum. "Für diese Richter gibt es nur ein Wort: Schande", kommentierte der Vize-Ministerpräsident und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, auf der Plattform X. "Kinder sind kein Eigentum des Staates, sie müssen mit der Liebe ihrer Mutter und ihres Vaters leben und aufwachsen können."

Die rechte Politikerin Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia) wetterte im "Corriere della Sera", es sei "wirklich unerträglich", dass die Kinder nicht einmal zu Weihnachten nach Hause dürften.

Die Trennung von den Eltern dürfe nur allerletztes Mittel sein. Es müsse sorgfältig abgewogen werden, welcher Schaden dadurch entstehen könne.