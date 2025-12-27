Acht Dresdner Promis verraten: So feiern wir Weihnachten

Dresdner Promis plaudern mit TAG24 und verraten, wie bei ihnen Weihnachten und die Feiertage aussehen - und was bei ihnen auf den Tisch kommt.

Bei Justizministerin Constanze Geiert gibt es Kartoffelsalat

Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU) steht in der Küche und bereitet Kartoffelsalat zu. (Archivbild) © Norbert Neumann

Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU) steht am 24. vormittags in der Küche und bereitet Kartoffelsalat zu (mit Kassler und vegetarisch), während ihr Mann mit den Kindern den Baum schmückt. Am Nachmittag besucht die Familie das Krippenspiel der Kapellknaben in der Hofkirche. Danach lauscht die Ministerin Frank Schöbel: "Einmal im Jahr ist der Plattenspieler für mich reserviert. Dann lege ich 'Weihnachten in Familie' auf."

Georg-Ludwig von Breitenbuch schlägt eigenhändig den Weihnachtsbaum

Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) freut sich sehr auf Weihnachten. (Archivbild) © Holm Helis

Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) freut sich sehr auf Weihnachten, denn dann finden sich alle seine sechs Kinder unterm Weihnachtsbaum (Weißtanne, selbst geschlagen im eigenen Wald) ein. "Am ersten Feiertag gibt es das traditionelle Festessen: Gans, mit Rotkohl und Klößen."

Greg Seamon feiert in der US-Heimat Indiana

Monarchs-Headcoach Greg Seamon (70) feiert gemeinsam mit seiner Frau Vickie und 27 Familienmitgliedern in den USA. © privat

Monarchs-Headcoach Greg Seamon (70) empfängt am 1. Weihnachtsfeiertag mit Frau Vickie in der US-Heimat Indiana 27 Familienmitglieder, es gibt Schinken oder Truthahn, Torten und Plätzchen. "Wir essen alle mehr, als wir sollten, und genießen jeden Bissen!" Nach dem Essen werden Geschenke ausgetauscht, hauptsächlich für die Enkelkinder. Seamon: "Ich freue mich schon sehr darauf, in wenigen Monaten wieder in Dresden zu sein."

Miku Akimoto fliegt nach Japan

Volleyball-Talent Miku Akimoto (19) reiste nach dem DSC-Heimsieg gegen Erfurt am Samstag in ihre japanische Heimat. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Volleyball-Schmetterling Miku Akimoto (19) flog nach dem DSC-Heimsieg gegen Erfurt am Samstag in ihre japanische Heimat. "Ich veranstalte mit meinen Teamkollegen von Victorina Himeji eine Weihnachtsfeier. Es gibt traditionell Hühnchen und Kuchen. Erdbeerkuchen essen wir fast immer, aber auch Schokokuchen ist ganz beliebt." Schon am 26. Dezember geht ihr Rückflug nach Dresden, Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Aufsteiger TSV Flacht an.

Anton Preußner hätte weiterhin trainieren können

Anton Preußner (20) hätte auch weiter trainieren können. (Archivbild) © imago/Jan Huebner

Elbflorenz-Handballer Anton Preußner (20) fährt, an seinem einzig trainingsfreien Tag, zu seiner Familie nach Niedersachsen. "Aber ich kenne es auch nicht anders. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, hätten wir trainiert", sagt der Rückraumspieler, der mit seinem Team am 2. Feiertag zum Hinrundenabschluss das Ostderby beim Dessau-Roßlauer HV spielt.

Nach Weihnachten fährt Rico Einenkel mit allen an die Ostsee

Rico Einenkel feiert zunächst bei seinen Eltern im Erzgebirge und reist anschließend an die Ostsee. (Archivbild) © Ralph Kunz

Rico Einenkel (47) vom Erfolgsduo Stereoact ("Die immer lacht") feiert ganz klassisch und bodenständig: "Bei unseren Eltern im Erzgebirge. Das ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment, um runterzukommen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Nach den Feiertagen packen wir dann unsere Eltern ein und fahren gemeinsam noch ein paar Tage an die Ostsee." Für ihn "der perfekte Abschluss des Jahres".

Bei Jörg Stingl gibt es Gans

Everest-Besteiger Jörg Stingl (64) verbringt die Feiertage im Flachland. (Archivbild) © Peter Zschage

Everest-Bezwinger Jörg Stingl (64) bleibt zum Fest im Flachland. "Die Feiertage verbringen wir dieses Jahr zu Hause unterm Weihnachtsbaum. Meistens feiern wir allerdings innerhalb in der Stadt. Traditionell zum Abendessen gibt es eine Gans. Am 27. Dezember verreisen wir dann aber ..."

Sabine Ebert gönnt sich nach dem anstrengenden Jahr Ruhe und Besinnlichkeit

Sachsens Bestseller-Königin Sabine Ebert (67) genießt die Erholung und Stille. (Archivbild) © Petra Hornig