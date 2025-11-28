Einer der schönsten in Europa: Das macht den Weihnachtsmarkt Goslar besonders

Goslar - Ein funkelndes Weihnachtsparadies im Herzen der Altstadt - so hat eine europäische Vereinigung den Weihnachtsmarkt in Goslar ( Harz ) beschrieben.

Die alten Fachwerkhäuser erschaffen eine besondere Atmosphäre. © Swen Pförtner/dpa

Der Markt wurde in diesem Jahr - neben elf weiteren europäischen - zu einem der besten in Europa gewählt. Die Auszeichnung teilt sich die Harz-Stadt unter anderem mit dem Wiener Christkindlmarkt und dem Weihnachtsmarkt im französischen Metz.

Bis zum 30. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Goslar geöffnet.

"Besonders überzeugend war in Goslar die Verbindung von historischem Ambiente und innovativen Ideen", sagte Josef Schüller, Vorstandsmitglied der Europäischen Vereinigung excellenter Weihnachtsmärkte.

Die Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz bieten demnach eine stimmungsvolle Kulisse. Die Altstadt gehört mit anderen Orten in dem Mittelgebirge zum Unesco-Weltkulturerbe.

Zudem gebe es eine "hochwertige Auswahl an Kunsthandwerk und Gastronomie", ergänzte Schüller. "Der Weihnachtsmarkt in Goslar ist ein Stück Kulturgut, das weit über die Region hinaus strahlt."