Weihnachtsbäume selbst schlagen vor allem als Event im Trend

Magdeburg - Verkäufer und Produzenten von Weihnachtsbäumen sehen weiter einen stabilen Trend beim Selbstschlagen der Bäume.

Beim Weihnachtsbaumverkauf der Firma Harzer Tanne können Besucher den Baum selbst schlagen. © Matthias Bein/dpa

Teilweise habe es in den letzten zwei Jahren sogar eine gestiegene Nachfrage gegeben, sagt Lars Zimmermann vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger.

Egal, ob auf einer Plantage oder auf einem Hof: "Für viele ist das auch eine Art Event", sagt Zimmermann.

Besonders bei Familien mit Kindern, Freundeskreisen oder Sportvereinen stehe der Event-Charakter im Fokus. Dazu komme zunehmend die Entscheidung, sich regional für einen Weihnachtsbaum zu entscheiden.

In Sachsen-Anhalt gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen oder direkt von einer Plantage zu kaufen.

Der Trend sei gleichmäßig stabil, sagt Frank Vogel, der eine Baumschule in Anderbeck im Huy (Landkreis Harz) betreibt.