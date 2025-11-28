"Proschwitzer Weihnacht" ist zwar klein, aber fein

Meißen - Fernab der großen Weihnachtsmärkte ist der Zauber und die Besinnlichkeit der Adventszeit noch spürbar - auch bei der "Proschwitzer Weihnacht".

Georg Prinz zur Lippe und Prinzessin Alexandra sind seit 25 Jahren mit Herz Gastgeber der "Proschwitzer Weihnacht". © Norbert Neumann

Winzer Georg Prinz zur Lippe (68) und seine Familie haben ihr Schloss prächtig dekoriert. Laternenlicht und Fackelschein beleuchten Schlosshof und Terrasse. Trompetenklänge läuten die Weihnachtszeit ein.

Rund 50 Händler präsentieren bis Sonntag hochwertige Manufakturwaren aus Sachsen und den umliegenden Bundesländern, Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und ausgefallene Geschenkideen.

Ob edles Porzellan, kuschelige Wintersocken aus Alpaka-Wolle, edle Lederwaren oder Pyramiden und Räuchermänner aus dem Erzgebirge - auf zwei Etagen verwandelt sich das Schloss in einen Weihnachtsmarkt.

Reifendreher, Drechsler und Glasbläser zeigen vor Ort ihr Handwerk. Es gibt Waffeln, Flammkuchen, Grillwürstchen und natürlich auch Lippe'schen "Elbfeuer"-Glühwein.

Die "Proschwitzer Weihnacht" blickt auf eine 25-jährige Tradition zurück und ist unter Genuss-Menschen längst kein Geheimtipp mehr.