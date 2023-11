Einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands hat ab heute geöffnet!

Erfurt - In Thüringen öffnen an diesem Dienstag mehrere Weihnachtsmärkte ihre Pforten.

Der Mariendom und die Severikirche im Hintergrund bleiben weiterhin die ideale Kulisse für den Erfurter Weihnachtsmarkt. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Unter anderem startet auf dem Domplatz in Erfurt Thüringens größter Weihnachtsmarkt zum insgesamt 173. Mal. Vom 28. November bis 22. Dezember haben rund 200 Händler und Schausteller ihre Imbissbuden und Fahrgeschäfte aufgebaut.

Offiziell eröffnet wird der Erfurter Weihnachtsmarkt dann am späten Nachmittag. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (50, SPD) fährt mit einem Pferdeschlitten vor und der Heilige Nikolaus steigt die Domstufen hinab.

Der Weihnachtsmarkt in Thüringens Landeshauptstadt gilt als einer der schönsten Märkte in Deutschland und belegt im europäischen Vergleich den fünften Platz.

Darüber hinaus wird auch der Weihnachtsmarkt in Weimar eröffnet. Auf Wunsch der Händler stehen in diesem Jahr in der Flaniermeile "Schillerstraße" keine Buden.