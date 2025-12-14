Frisch gefällt statt gekauft: Hier gibt es in Thüringen Weihnachtsbäume zum Selberschlagen

Thüringen - Mit einer interaktiven Karte zeigt die Landesforstanstalt, wo es in Thüringen gewachsene Weihnachtsbäume zu kaufen gibt.

Die interaktive Karte zeigt unter anderem, wo es in Thüringen Weihnachtsbäume zum selbst schlagen gibt. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Übersicht zeigt auch, wann und in welchen Forstämtern es möglich ist, selbst einen Baum auszuwählen und zu schlagen.

Praktisch: Dazu gibt es auch Links, wie die jeweiligen Standorte mit dem Auto zu erreichen sind, sowie Hinweise für diejenigen, die selbst fällen wollen, welche Ausrüstung mitgebracht werden muss. Mancherorts ist die Bezahlung nur mit EC-Karte möglich. Neben Fichte, Kiefer und Co. bieten einige der Forstämter auch Schmuckreisig.

Aber auch etliche selbstständige Gärtnereien und Baumschulen bieten ihre auf hiesigen Plantagen gewachsenen Bäumen zum Selbstschlagen oder schon gefällt zum Verkauf an.