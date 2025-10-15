Glühwein im Oktober: Bayreuth startet mit seinem "Winterdorf" in die Saison

Bayreuth - "Oh du fröhliche Weihnachtszeit " und das schon Mitte Oktober! Das "Winterdorf" am Alten Schloss öffnet am heutigen Mittwoch bereits seine Pforte und begrüßt mit Glühwein und Co. seine Gäste.

Viele Menschen besuchen jährlich das Bayreuther Winterdorf. © Pia Bayer/dpa

Noch sind es gut zwei Monate bis Weihnachten. Doch in Bayreuth steht die Eröffnung des "Winterdorfes" bevor, einem beliebten Treffpunkt mit Holzhütten und Glühweinbuden in der Fußgängerzone.

Andere Städte im Freistaat starten deutlich später, aber nicht minder spektakulär.

Traditionell wird das Winterdorf am Alten Schloss in der Bayreuther Maximilianstraße Mitte Oktober eröffnet – das ist ungewöhnlich früh, tut der Beliebtheit aber keinen Abbruch:

Nach Angaben der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH wird die Budenstadt pro Jahr von rund 120.000 Menschen besucht.