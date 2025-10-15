Glühwein im Oktober: Bayreuth startet mit seinem "Winterdorf" in die Saison
Von Philipp Demling
Bayreuth - "Oh du fröhliche Weihnachtszeit" und das schon Mitte Oktober! Das "Winterdorf" am Alten Schloss öffnet am heutigen Mittwoch bereits seine Pforte und begrüßt mit Glühwein und Co. seine Gäste.
Noch sind es gut zwei Monate bis Weihnachten. Doch in Bayreuth steht die Eröffnung des "Winterdorfes" bevor, einem beliebten Treffpunkt mit Holzhütten und Glühweinbuden in der Fußgängerzone.
Andere Städte im Freistaat starten deutlich später, aber nicht minder spektakulär.
Traditionell wird das Winterdorf am Alten Schloss in der Bayreuther Maximilianstraße Mitte Oktober eröffnet – das ist ungewöhnlich früh, tut der Beliebtheit aber keinen Abbruch:
Nach Angaben der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH wird die Budenstadt pro Jahr von rund 120.000 Menschen besucht.
Die Betreiber versprechen "Alpenflair und Hüttenfeeling im Herzen der Stadt". Es gibt süße und herzhafte Speisen, Glühwein und andere warme und kalte Getränke, Après-Ski-Hits, Live-Musik und Kinderprogramm.
Das Bayreuther Winterdorf ist vom 15. Oktober bis zum 31. Dezember täglich geöffnet.
