Medizinischer Notfall zu Weihnachten? Hier wird Euch über die Feiertage in Dresden geholfen
Dresden - Krank zu Weihnachten? Das dürfte bei keinem auf dem Wunschzettel stehen. Sollte trotzdem fachkundiger Rat oder eine ärztliche Behandlung notwendig sein, sind auch an den Feiertagen glücklicherweise einige Praxen und Apotheken in Dresden geöffnet. TAG24 sagt Euch, wo Ihr Hilfe bekommt.
Nummern für den Notfall
- Polizei: 110
- Rettungsdienst: 112
- Feuerwehr: 112
- Kassenärztlicher Notfall (Dresden, Radebeul): 0351/19292
- Giftnotruf Erfurt: 0361/730730
- Telefonseelsorge (täglich 12 bis 24 Uhr): 0800/1110111
- Kinder- und Jugendnotdienst: 0351/2754004
- Frauen in Not (Dresden): 0351/2817788
- Frauen in Not (Radebeul): 0351/8384653
Arztpraxen und Notfallzentren
- Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst (Auskunft über diensthabende Praxen, Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche)
Tel.: 116 117
Internet: www.kvs-sachsen.de oder www.bereitschaftspraxen.116117.de
- Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0351/32371788 Internet: www.zahnarzt-notdienst.de
- Allgemeinärztlich
Universitätsklinikum
Haus 28
Fiedlerstraße 25
01307 Dresden
8 bis 22 Uhr
Städtisches Klinikum Dresden (Friedrichstadt)
Haus C – neben der zentralen Notaufnahme (ZNA)
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
8 bis 22 Uhr
Städtisches Klinikum Dresden (Neustadt/Trachau)
Haus K
Eingang Kopernikusstraße 39a
01129 Dresden 9 bis 13 Uhr
- Kinderärztlich
Universitätsklinikum
Haus 21
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
8 bis 22 Uhr
- Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Universitätsklinikum
Haus 28
Fiedlerstraße 25
01307 Dresden
8 bis 22 Uhr
- HNO Bereitschaftsdienst/Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis Städtisches Klinikum (Standort Friedrichstadt)
Haus K, Erdgeschoss
HNO-Klinikambulanz
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
8 bis 22 Uhr
Apotheken
25. Dezember (8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag)
- Pfauen-Apotheke
Leipziger Straße 118
01127 Dresden
Tel.: 0351/8495401
- Die Herz-Apotheke Prohlis
Herzberger Straße 18
01239 Dresden
Tel.: 0351/2850843
- Schumann-Apotheke Thomaestraße 58 01307 Dresden Tel.: 0351/4595116
26. Dezember (8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag)
- Apotheke Weißer Hirsch
Bautzner Landstraße 6a
01324 Dresden
Tel.: 0351/2683030
- Apotheke im WTC
Freiberger Straße 35
01067 Dresden
Tel.: 0351/4820980
- Benno-Apotheke
Schulberg 2
01157 Dresden
Tel.: 0351/4210532
- Ostend-Apotheke
Löwenstraße 12
01099 Dresden
Tel.: 0351/8045018
