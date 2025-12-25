Medizinischer Notfall zu Weihnachten? Hier wird Euch über die Feiertage in Dresden geholfen

Dresden - Krank zu Weihnachten? Das dürfte bei keinem auf dem Wunschzettel stehen. Sollte trotzdem fachkundiger Rat oder eine ärztliche Behandlung notwendig sein, sind auch an den Feiertagen glücklicherweise einige Praxen und Apotheken in Dresden geöffnet. TAG24 sagt Euch, wo Ihr Hilfe bekommt.