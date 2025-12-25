 1.002

Medizinischer Notfall zu Weihnachten? Hier wird Euch über die Feiertage in Dresden geholfen

Diese Arztpraxen und Notapotheken sind zu Weihnachten und an den Feiertagen geöffnet.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Krank zu Weihnachten? Das dürfte bei keinem auf dem Wunschzettel stehen. Sollte trotzdem fachkundiger Rat oder eine ärztliche Behandlung notwendig sein, sind auch an den Feiertagen glücklicherweise einige Praxen und Apotheken in Dresden geöffnet. TAG24 sagt Euch, wo Ihr Hilfe bekommt.

Nummern für den Notfall

Arztpraxen und Notfallzentren

Wer an den Feiertagen medizinische Hilfe benötigt, hat in Dresden verschiedene Anlaufstellen. (Symbolfoto)
  • Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst (Auskunft über diensthabende Praxen, Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche)
    Tel.: 116 117
    Internet: www.kvs-sachsen.de oder www.bereitschaftspraxen.116117.de

  • Zahnärztlicher Notdienst
    Tel.: 0351/32371788 Internet: www.zahnarzt-notdienst.de

  • Allgemeinärztlich
    Universitätsklinikum
    Haus 28
    Fiedlerstraße 25
    01307 Dresden
    8 bis 22 Uhr

    Städtisches Klinikum Dresden (Friedrichstadt)
    Haus C – neben der zentralen Notaufnahme (ZNA)
    Friedrichstraße 41
    01067 Dresden
    8 bis 22 Uhr

    Städtisches Klinikum Dresden (Neustadt/Trachau)
    Haus K
    Eingang Kopernikusstraße 39a
    01129 Dresden 9 bis 13 Uhr

  • Kinderärztlich
    Universitätsklinikum
    Haus 21
    Fetscherstraße 74
    01307 Dresden
    8 bis 22 Uhr

  • Chirurgischer Bereitschaftsdienst
    Universitätsklinikum
    Haus 28
    Fiedlerstraße 25
    01307 Dresden
    8 bis 22 Uhr

  • HNO Bereitschaftsdienst/Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
    Bereitschaftspraxis Städtisches Klinikum (Standort Friedrichstadt)
    Haus K, Erdgeschoss
    HNO-Klinikambulanz
    Friedrichstraße 41
    01067 Dresden
    8 bis 22 Uhr

Apotheken

Trotz Feiertagen sind verschiedene Apotheken in Dresden geöffnet. (Symbolfoto)
25. Dezember (8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag)

  • Pfauen-Apotheke
    Leipziger Straße 118
    01127 Dresden
    Tel.: 0351/8495401
  • Die Herz-Apotheke Prohlis
    Herzberger Straße 18
    01239 Dresden
    Tel.: 0351/2850843
  • Schumann-Apotheke Thomaestraße 58 01307 Dresden Tel.: 0351/4595116

26. Dezember (8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag)

  • Apotheke Weißer Hirsch
    Bautzner Landstraße 6a
    01324 Dresden
    Tel.: 0351/2683030

  • Apotheke im WTC
    Freiberger Straße 35
    01067 Dresden
    Tel.: 0351/4820980

  • Benno-Apotheke
    Schulberg 2
    01157 Dresden
    Tel.: 0351/4210532

  • Ostend-Apotheke
    Löwenstraße 12
    01099 Dresden
    Tel.: 0351/8045018

