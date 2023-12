Mit Festessen und Geschenken: Hier können Bedürftige und Einsame Weihnachten feiern

Düsseldorf - Geschmückte Weihnachtsbäume, leckeres Festessen und schön verpackte Geschenke: So feiern viele Menschen in Nordrhein-Westfalen Weihnachten. Andere können sich den Weihnachtsbaum und die gute Flasche Rotwein zum Fest dagegen nicht leisten - weil ihnen das Geld fehlt.

Das Bürgerzentrum Ehrenfeld lädt zum weihnachtlichen Zusammensein und zu einem Essen ein. Dafür öffnet das Bürgerzentrum am 24. Dezember seinen großen Saal von 12 bis 15 Uhr. Das Weihnachtsangebot richtet sich in erster Linie an Bedürftige und Wohnungslose, aber auch an alle, die am Heiligen Abend niemanden zum Feiern haben oder nicht alleine sein wollen.