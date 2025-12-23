Morgen ist Heiligabend! Geschenke auf die letzte Minute

Heute ist schon der 23. Dezember und Ihr habt noch immer kein Geschenk für Heiligabend? Wir geben Euch einige Tipps für Geschenke auf die letzte Minute.

Von Guido Glaner

Dresden - Am Dienstag ist schon der 23. Dezember und Ihr habt noch immer kein Geschenk für Heiligabend? Wer sich im finalen Kaufgetümmel zurechtfinden will, ist gut beraten, wenn er weiß, was er sucht. Wir geben Euch einige Tipps für Geschenke auf die letzte Minute.

Zum Erleben

Zwei Abende könnt Ihr Euch in Dresden die kubanische Tanzshow "Ballet Revolución" anschauen. © PR Im Februar 2026 bringt die kubanische Tanzshow "Ballet Revolución" zwei spektakuläre Abende nach Dresden - eine energiegeladene Performance, die klassisches Ballett mit Streetdance, Contemporary und lateinamerikanischen Elementen verbindet. Die kubanischen Tänzerinnen und Tänzer gehören zu den besten ihres Fachs und bringen zusammen mit einer Live-Band eine explosive Mischung aus Präzision, Rhythmus und purem Ausdruck auf die Bühne (16., 17.02, je 19.30 Uhr, Messe Dresden, Karten ab 39,99 Euro). The Harlem Gospel Singers gehen auf Tour durch Deutschland. Mit viel Groove verbreiten sie Hoffnung und Lebensfreude. Großartige Songs wie "Amazing Grace", "You’ve Got A Friend", "Oh Happy Day" oder auch Michael Jacksons "Earth Song" sind zu erleben – dargeboten von sechsköpfiger All-Star-Band und acht herausragenden US-Gospelkünstlern. (11.1., 19 Uhr, Kulturpalast, Karten ab 49,99 Euro). Im Januar wird der vierte Harry-Potter-Film "Harry Potter und der Feuerkelch" als Film-mit-Live-Orchester-Erlebnis aufgeführt, bei dem die Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Dirigent Benjamin Pope die Filmmusik live zu der Großbildprojektion spielt. Termine sind am 16.1. (19.30 Uhr) und 17.1. (14, 19.30 Uhr, Karten für 42 bis 102 Euro).

Zum Lesen

Nostalgie-Trip in die 70er- und 80er-Jahre: "Nie war Früher schöner als Jetzt: Ein Boomer blickt zurück nach vorn". © PR Wer denkt nicht verklärt an seine Jugend? Der TV-Satiriker Oliver Kalkofe begibt sich in "Nie war Früher schöner als Jetzt: Ein Boomer blickt zurück nach vorn" auf Nostalgie-Trip in die 70er- und 80er-Jahre, vergleicht die vermeintlich goldenen Babyboomer-Zeiten mit dem Heute und fragt, ob früher wirklich mehr Lametta war oder ob wir uns unsere Erinnerungen schöngesoffen haben - hat lustiges Wiedererkennungspotenzial (Knaur, 22 Euro).

Sherlock Holmes in Neuauflage: Die vier Roman-Klassiker - "Das Zeichen der Vier", "Eine Studie in Scharlachrot", "Der Hund von Baskerville" und "Das Tal der Angst" - präsentieren den Meisterdetektiv in Bestform: präzise Deduktionen, atmosphärische Spannung und Dr. Watson als verlässlichen Erzähler. Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle baut eine Welt voller Nebel, Geheimnisse und subtiler Hinweise, die Schritt für Schritt zu entschlüsseln sind. (Reclam, je 12 Euro) Die Schauspielerin Judi Dench war lange Mitglied der Royal Shakespeare Company. In "Shakespeare. Der Mann, der die Miete zahlt" erzählt sie ihrem Gesprächspartner Brendan O'Hea von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit dem Werk des Dichters. Die Interviews sind eine perfekte Einführung in Shakespeares Werk und stecken voller witziger Theateranekdoten. (Dörlemann, 34 Euro)

Zum Hören

Die Scorpions begeistern mit "Coming Home Live". © PR Am Ende explodiert Feuerwerk am Himmel über Hannover. Mit einem fulminanten Stadionkonzert feierte die legendäre Hardrock-Band Scorpions im Juli ihr 60-jähriges Bestehen. Nun legen die Band das Heimspiel unter dem Titel "Coming Home Live" als Doppel-Vinyl und Doppel-CD vor. Eine spielfreudige Gruppe, ein textsicheres Publikum und ein lauer Sommerabend sind Zutaten für ein intensives Hörerlebnis. (Spinefarm Records) Pink Floyds "Wish You Were Here" - der Klassiker lebt weiter: Die Neuauflage bringt die Songs in frischem Klang, lässt Details hervortreten, die man zuvor vielleicht überhört hat. Thematisch beschäftigt sich das Album mit Abwesenheit und Entfremdung. "Shine On You Crazy Diamond" und der Titelsong "Wish You Were Here" wirken wie Monumente des Rock - und sind nun noch einmal intensiv neu zu erleben. (Sony Music)

Zum Schauen

Die Box "Konrad Wolf: Alle DEFA-Spielfilme 1955-1979" könnte schon bald unter einem Weihnachtsbaum liegen. © PR In Zeiten des Streamings sind es vor allem Gesamteditionen, die den Kauf von DVDs oder BluRays lohnen. So die Box "Konrad Wolf: Alle DEFA-Spielfilme 1955-1979", die auf 15 DVDs das Werk eines der bedeutendsten DDR-Filmregisseure bündelt, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Von "Ich war Neunzehn" über "Goya" bis zu "Solo Sunny" liegen die Filme digital restauriert vor, mit zwei Dokus als Bonusmaterial. (Filmjuwelen, ab 109,99 Euro)

Zum Spielen