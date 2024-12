Noch kein Geschenk? Wir haben Last-Minute-Tipps für jedes Alter und Budget

• Ein wirklich originelles Geschenk: Verschenkt doch mal einen Stern! Im Internet finden sich dafür verschiedene Anbieter.

• Schenkt Euer Lieblings-XY! Dabei kann es sich um ein Buch, einen Film oder eine Einladung ins Lieblings-Restaurant handeln. Was Ihr mögt, gefällt sicher auch anderen.

• Gutscheine für Thalia, Amazon und Co. sind immer eine gute Idee, wenn jemand keine Hobbys oder Wünsche hat. Das Gute: Man kann sie in der Not auch noch an einer Tankstelle besorgen.

• Eine persönliche Note haben Gutscheine für Ausflüge, Wochenendtrips, Babysitten oder auch ungeliebte Hausarbeiten.

• Ein echter Klassiker: ein Fotokalender für 2025. Kurz vor knapp kann man noch Bilder ausdrucken und einen Bastelkalender gestalten. Oder wie wäre es mit einem Familienfoto für die Großeltern?

• Einfallsreiche Präsente findet man in unseren DDV-Lokalen. Infos und Öffnungszeiten unter: www.ddv-lokal.de/unsere-ddv-lokale/