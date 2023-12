Obdachlos gewordenem Jungen bricht das Herz: Wie soll mich der Weihnachtsmann finden?

"Ich bin dankbar für dieses Zimmer. Aber natürlich möchte ich nicht lange hier bleiben", sagte die Britin am Montag in einem Gespräch mit der BBC . Für ihren Sohn, der an ein eigenes Zimmer gewöhnt sei, sei die aktuelle Situation sehr schwierig.

Ohne Routine gerate er einfach durcheinander, es komme zu einer "Kernschmelze" nach der anderen, und dann lege er los und werde wütend, so Sarah.

Sie und ihr Sohn hoffen nun, dass der Stadtrat ihnen bald eine neue Unterkunft zur Verfügung stellt. Doch in Cardiff sehen sich die Verantwortlichen derzeit mit einer "beispiellosen Nachfrage" konfrontiert, wie der Stadtrat laut Sun mitteilte.



Weitere 202 Haushalte werden demnach derzeit in fünf Hotels in der ganzen Stadt untergebracht. Die walisische Regierung spricht sogar von einer "Gesundheitskrise", weil so viele Menschen in provisorischen Unterkünften leben.

Keine guten Vorzeichen für Marcel und Sarah.