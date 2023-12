Sechs Tipps verkürzen das Warten auf Weihnachten in Dresden und Umgebung

Das Christkind ist schon fast unterwegs, der Weihnachtsmann probiert noch schnell das Kostüm, denn nun ist der Heilige Abend nicht mehr weit, das Weihnachtsfest ist greifbar nah! Wir haben für Euch schöne Tipps für ein paar festliche Unternehmungen am Sonnabend.

Königstein - Der historisch-romantische Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein findet am Sonnabend seinen Abschluss. Erhellendes Erlebnis ist der Sterne-Dom: Unzählige Herrnhuter Sterne lassen die Dunkle Appareille, den historischen Festungsaufgang, erstrahlen. Geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Eintritt: 15/12/Familien 38 Euro.

Hoyerswerda - Im Zoo Hoyerswerda werden am Sonnabend ab 10 Uhr die Tiere beschert, Kinder können dabei helfen und spannenden Geschichten lauschen. Am 27. Dezember ist die traditionelle Weihnachtsführung geplant, die um 10 Uhr startet und das Augenmerk auf den Zoo im Winter legt. Eintritt: 9,90/5/Familien 19 Euro. Voranmeldung unter Telefon 03571/20937700.

Ebersbach-Neugersdorf - Der Historische Ruprechtmarkt in Ebersbach (am Spree-Eck) öffnet am Sonnabend von 13 bis 21 Uhr und überrascht mit Musik und Theater, weihnachtlichem Basteln und Backen sowie einer Show mit Licht und Feuer. Eintritt frei.