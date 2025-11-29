Tradition statt Kommerz: Europaweites Nikolaustreffen im Allgäu

Warum Darsteller aus verschiedenen Ländern Europas nach Bayern reisen, um alte Bräuche zu feiern und dem Kommerz die rote Karte zu zeigen.

Von Ulf Vogler

Missen-Wilhams - Dutzende Nikolaus-Darsteller sind zum traditionellen internationalen Treffen ins Allgäu gekommen.

Haben nichts mit Santa Claus zu tun: Darsteller ziehen beim Internationalen Nikolaus-Treffen in einem Umzug in Richtung der Pfarrkirche Sankt Martin.
Nach Angaben des Organisators Franz Horn zieht die Veranstaltung regelmäßig auch Nikolaus-Mimen aus dem Ausland an.

So seien bereits Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien oder auch den Niederlanden und Belgien gekommen.

Mit dem Treffen soll an die Bedeutung des Heiligen Nikolaus erinnert werden - insbesondere in Abgrenzung zur Kommerzialisierung mit dem amerikanischen Weihnachtsmann Santa Claus.

Daher treten die Darsteller in Missen-Wilhams im Landkreis Oberallgäu natürlich mit historischem Bischofskostüm samt Mitra auf.

Der Kinderbrauch um den Nikolaus soll dadurch auch wieder stärker in den Gemeinden verwurzelt werden. Zudem soll das Treffen dem Austausch der Nikolaus-Darsteller dienen.

Die Legende des Heiligen Nikolaus, der in der Nacht zum 6. Dezember in den Häusern Geschenke für die Kinder verteilt, geht auf Nikolaus von Myra zurück, der im dritten und vierten Jahrhundert im Gebiet der heutigen Türkei lebte.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

