Vatikan-Wahnsinn: Christbaum vom Papst unter Polizeischutz abgeholzt!

Vatikanstadt - Den Petersplatz im Vatikan soll in diesem Jahr zur Weihnachtszeit eine massive Rotfichte aus einer Gemeinde am Gardasee schmücken. Doch dort kochen die Emotionen hoch.

Diese 29 Meter hohe Fichte soll auf dem Petersplatz aufgebaut werden - sehr zum Unmut von Umweltschützern. © -/Associazione Bearsandothers/dpa

Tagelang demonstrierten Umweltschützer gegen die Fällung des Baumes und sammelten in einer Internetpetition Zehntausende Unterschriften für dessen Erhalt. All ihre Mühe war allerdings umsonst: Die 29 Meter hohe Fichte ist nun gefällt worden.

Der riesige Baum befindet sich auf einem Lkw von der Gemeinde Ledro in der norditalienischen Provinz Trentino, nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt, auf dem Weg in den Vatikan.

Aus Sorge vor erneuten Protesten wurde der Baum in Anwesenheit der Polizei gefällt. Am Freitag war es in der Gemeinde zu einem Fackelzug für den Baum gekommen.

"Das Fällen von Tannen für die Weihnachtszeit ist ein Brauch, der um der Umwelt willen unbedingt abgeschafft werden muss", sagen die Umweltschützer in Trentino. Sie richteten sich zudem in einem Brief an Papst Franziskus (87), der nach ihren Worten zwar die Schäden durch den Klimawandel beklagt, aber diesen Brauch trotzdem Jahr für Jahr fortsetzt.