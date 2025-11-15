Weihnachten naht: So viel kosten Christbäume in diesem Jahr

Bayern - Ob selbst geschlagen oder Baumarkt-Ware: Auch heuer dürften wieder Millionen Christbäume in der Adventszeit die heimischen Wohnzimmer schmücken.

Rund vier Millionen Christbäume werden pro Jahr in Bayern verkauft. Die meisten aus eigens angelegten Kulturen. © Pia Bayer/dpa

Zwar haben im Jahresverlauf Wasser- und Nährstoffmangel sowie Spätfröste vor allem den jungen und alten Pflanzen zugesetzt – es werde aber genug Bäume geben, versichert der Verein Bayerische Christbaumanbauer.

Verbraucher müssten allerdings knapp einen Euro mehr für den Meter zahlen als im vergangenen Jahr.

Forstministerin Michaela Kaniber (48, CSU) gab in Ebelsbach im Landkreis Haßberge den offiziellen Startschuss für die Saison.

"Ein Christbaum aus Bayern bringt nicht nur den Glanz der Weihnachtszeit ins Haus, mit ihm bringen wir auch ein Stück Heimat in unsere Wohnzimmer. 80 Prozent der jedes Jahr im Freistaat verkauften Bäume stammen aus Bayern", sagte die CSU-Politikerin.

Die bayerischen Bäume seien frisch und hätte keine langen Transportwege hinter sich. Insgesamt würden im Freistaat jedes Jahr rund vier Millionen Christbäume verkauft.